Gatos negros: lo que no sabías de ellos

Octubre ha llegado con este mes, la época más tenebrosa del año. Decoraciones de brujas, calabaza, velas, fantasmas ¡y gatos negros! Los gatos negros son una de las figuras representantes de Halloween, pero ¿sabes por qué es así?.

A continuación te presentamos el origen de esta tradición y algunos datos que nadie te había contado sobre los enigmáticos gatos negros.

El miedo a los gatos negros muy probablemente se deriva de folclore celebrado alrededor de la Edad Media, cuando se pensaba que lo gatos negros eran familiares de las brujas.

La frase común “caza de brujas” surgió del fervor fanático con el que las brujas y sus “familiares” (animales que las acompañaban) eran buscadas hasta el último rincón, torturados hasta que confesaran sus pecados, y asesinados en la hoguera. Por esto comenzaron a formar parte de las típicas decoraciones de Halloween.

1. No hay razas de “gatos negro”

Lo cierto es que la asociación de gatos CFA reconoce a 22 razas de gato que tienen el pelaje negro, no obstante no existe ninguna raza felina que sea denominada “negra”, como si ocurre en algunas razas de perros.

2. En algunas culturas los gatos negros dan buena suerte

En muchos lugares, los gatos negros tienen muy mala reputación ya que se les acusa de atraer la mala suerte. No obstante, hay algunas culturas que dicen lo contrario. Por ejemplo: las mujeres solteras de Japón tienen más posibilidades de encontrar pareja si tienen un minino negro. Por otro lado, en Alemania, si te cruzas con un gato negro es porque algo bueno va a ocurrirte.

3. El pelo de los gatos negros se puede “oxidar”

Una de las grandes peculiaridades de los gatos de color negro, muchas veces esa “característica” queda reducida a una peculiaridad genética. Existen tres variantes del gen que les hace tener ese color negro en su pelaje:

Negro Sólido

Marrón

Canela

Cada uno de estos matices funciona con un patrón, haciendo que debido a la exposición al sol, el pigmento de la eumelanina se descomponga, ¡revelando rallas en el pelaje de los gatos!

4. Los gatos negros enferman menos

Aunque por norma general los gatos negros tienen una reputación peor que el resto de gatos, ¡suelen enfermar menos! Este tipo de gatos, suelen tener un gen específico que les protege de las enfermedades que tenemos los humanos.

5. Llevan nombres relacionados con su enigmático color

La verdad es que bautizar un gato con el nombre “negro” es algo que habla de la poca imaginación de una persona, sin embargo hay muchos gatos negros que llevan el nombre relacionado con su color, como “Salem”, “Sable”, “Ébano”, o “Boo” (por la conexión de Halloween).

Hay muchos otros gatos que se pueden llamar “sombra”, “tiniebla”, “medianoche” , “brujo”, “Charlie”, “Pablo”, “Olive” y “Jazmín”.

Es importante recordar que en el mundo, si bien ya no se queman brujas en la hoguera, hay gente que sigue creyendo que los gatos negros son sinónimo de maldad y no dudan en hacerles daño o usarlos en “rituales”. En esta época de Halloween y día de muertos es importante evitar dar en adopción gatitos negros pues no sabemos qué intenciones tengan sus adoptantes.

