Fuerte explosión en el puerto de Beirut, Líbano provoca severos daños, esto tras realizar diversas grabaciones que fueron subidas a las redes sociales, donde se puede apreciar una importante columna de humo que se originó de la enorme detonación.

La explosión se registró en la capital de Líbano, donde autoridades advirtieron que la onda explosiva ocasionó severos daños materiales, donde hasta el momento no se ha emitido alguna información sobre si existen personas lesionadas por la explosión o si hubo muertes que lamentar.

De acuerdo con testigos que presenciaron el momento de la explosión, se escuchó un fuerte estruendo acompañado de una columna de humo rojizo que se alcanzó a ver desde la capital libanesa, acudiendo autoridades de salud, bomberos y demás al punto.

Te puede interesar:

Según información que han logrado recabar medios locales, señalaron que se originaron dos explosiones simultáneas en el puerto de Beirut, donde de forma extraoficial algunas personas que se encontraban allí resultaron lesionados por la onda expansiva.

La Agencia Nacional de Noticias, señaló que el estallido provino de un almacén que se encontraba en el puerto donde se acumulaban explosivos, siendo las autoridades correspondientes quienes se encarguen de la investigación.

Por su parte, la oficina de Prensa Latina que se encontraba ubicada en la zona de Sanayeh sufrió diversos daños en puertas y ventanas donde los cristales se rompieron en mil pedazos debido al fuerte estruendo.

Cabe mencionar que los estallidos se originaron dentro de un contenedor con materiales pirotécnicos que alcanzaron a dispararse por calles del Líbano debido a la onda expansiva.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL

— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020