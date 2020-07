Fallecen tres personas al desplomarse una avioneta dentro de su casa en Utah, cuando la aeronave cayó sobre la vivienda dentro de un suburbio de Salt Lake City, donde una familia murió, entre ellos un bebé de 9 meses.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FFA) señaló que la avioneta Piper PA-32 despegó del Aeropuerto Regional South Valley donde iban seis personas a bordo, resultando heridas al estrellarse en un jardín de West Jordan.

A través de Twitter, la policía del condado de West Jordan, indicó que una anciana que se encontraba dentro de la casa que fue golpeada tras el impacto del avión y que su estado de salud se reporta como crítico, así como un niño de 2 años también se mantiene estable.

También una vivienda aledaña se incendió por completo, mientras que otras tres sufrieron severos daños por el siniestro.

Indicó la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad de Transportes que se encuentran investigando el incidente.

Los pasajeros de la avioneta que resultaron lesionados son: Rebecca Wyckoff de 36 años quien se encuentra en condición crítica, mientras que Cody Mitchell de 2 años sufrió diversas quemaduras en parte de los brazos y piernas.

Breakdown of victims in plane, 3 adults and 3 children. Two deceased adults and one deceased child. There was also an elderly female injured inside the house which the plane struck who is in critical condition as well. Names will be forthcoming. Likely tomorrow. Sgt. Holt

— West Jordan Police Dept. (@WJPD_PIO) July 26, 2020