Falla Whatsapp y Facebook, redes sociales no descargan multimedia, esto quiere decir imágenes ni audios, hecho que fue inmediatamente reportado en Twitter.

Los usuarios de este tipo de medios de comunicación usaron la empresa del “pajarito” para desahogar su estrés por la “caída” de las otras redes.

Al realizar alguna publicación en Facebook o postear una imagen, esta no puede ser descargada, mientras que en Whatsapp los envíos multimedia, de cualquier tipo, no se reproducen.

Fue aproxidamente a las 3:00 de la tarde cuando los internautas aseguran que ya no se podía hacer uso de las imágenes y de la reproducción de voz en ninguna de las dos plataformas.

Cabe recordar que ambas le pertenecen al magnate y empresario, Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Esto afecta a la población en general, pues son millones los que actualmente se encuentran en cuarentena alrededor del Mundo por la pandemia del coronavirus.

Algunos otros ávidos de las redes sociales, también aseguran que Instagram no sirve de la misma manera, por lo que las tres compañías que Zuckerberg tiene a su cargo no están al 100 por ciento.

En México la caída de los servicios de WhatsApp es generalizada, principalmente esto ha afectado al mercado latinoamericano y europeo.

Facebook afecta más a los mercados americanos, mientras que Instagram sufre principalmente en Estados Unidos y Europa, coincidiendo con las regiones con más uso.

