Facebook toma por falso artículo sobre el hijo de Joe Biden.

El diario New York Post escribió un artículo en el que desprestigia a Hunter Biden, quien es hijo del candidato a la presidencia de E.U.A. Joe Biden. Según el texto, el abogado Rudy Giugliani (defensor legal de Donald Trump) obtuvo un ordenador propiedad de Hunter. Ahí encontró una presunta reunió con un alto funcionario ucraniano.

Facebook está “reduciendo su distribución” mientras que terceras partes verifican si el artículo es cierto, dijo el portavoz de la compañía Andy Stone.

El FBI analizó la Macbook Pro de Apple y un disco duro externo, donde hallaron una citación con un alto funcionario de Burisma Holdings. Presuntamente ambos se verían en Delaware el 09 de diciembre de 2019. Además hallaron una factura para el arreglo del ordenador con una calcomanía de la Fundación Beau Biden. Pero el dueño (Hunter) jamás regresó por su aparato.

Después, Giuliani aseguró que revelaría aún más información, pero se ha negado a compartir sus fuentes de información con periodistas. “El artículo plantea más preguntas que deben resolverse. Lo que sabemos con certeza es que Hunter Biden recibió millones de dólares de extranjeros, incluida de la esposa del exalcalde de Moscú. También de comunistas”.

Los documentos publicados por el Post incluyen presuntos correos electrónicos de Vadym Pozharskyi, en ese momento asesor del directorio de Burisma Holdings. La compañía Ucraniana que le pagó a Hunter Biden para que fuera parte de su directorio, mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos.

Al respecto, Facebook está tomando medidas especialmente proactivas para reducir la difusión de esta noticia. Tan sólo al medio día de ayer, el artículo se compartió más de 50 mil 000 veces en dicha red social. A ella se le unió Twitter quien bloqueó la posibilidad de compartir el enlace de New York Post.

Twitter dijo en una declaración que bloqueó el enlace de la historia porque viola la “Política de Materiales Pirateados” de la plataforma. Un guiño a la dudosa procedencia del artículo, misma decisión que tomó con la información salida de BlueLeaks, quienes hackearon documentos policiales.

Los republicanos del Senado han alegado anteriormente que la posición de Hunter Biden en la junta de una compañía de gas ucraniana planteó un conflicto de intereses durante la administración Obama. Cuando Joe Biden estaba involucrado en la política de Ucrania como Vicepresidente. Pero la culminación es que no estaba “claro” si el papel de Hunter influyó en la administración de Obama o viceversa. Los supuestos correos electrónicos y documentos a los que se hace referencia en el informe del New York Post no se incluyeron ni se mencionaron en el informe de los republicanos del Senado.

