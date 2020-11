Facebook restringió páginas en favor de Biden antes de la votación.

Facebook recortó significativamente el tráfico hacia páginas Pro-Biden de acuerdo sus administradores. Aunque según un informe publicado por Buzzfeed News las restricciones iniciaron a principios de octubre.

Entre las páginas favorables a Biden —y al partido Demócrata— afectadas está Occupy Democrats, The Other 98% y Being Liberal. Las tres reúnen 18,5 millones de seguidores. Según explicaron, el tráfico y el alcance tuvieron una caída muy grande, de más del 70%.

Según John Sellers, administrador de The Other 98% y Wojtek Wacowski, administrador de Being Liberal. Entabló una comunicación con Facebook en búsqueda de explicaciones. Los expertos de la red social explicaron que los sitios compartieron una noticia falsa. Aunque según los activistas de Biden la sanción no correspondía al error.

Occupy Democrats, la más grande de las tres, con 10 millones de seguidores vio cómo el alcance de la página cayó a partir del 4 de octubre. Pero también recordaron que no es la primera vez que Facebook los penaliza por error. El error que penalizó a páginas dentro de la red social favorables a Biden es uno más de los “errores” que ha tenido Facebook en días previos o durante las elecciones para presidente de Estados Unidos.

