Extienden cierre de frontera entre Estados Unidos y México hasta junio

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que extenderá hasta junio el cierre de la frontera con México, debido a la pandemia por covid-19.

Por lo que, las restricciones a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres se extendieron un mes más y permanecerán hasta el 21 de junio. Cabe señalar que, los viajes no esenciales y flujos de comercio no entran en estas restricciones.

Por la pandemia de covid-19

Además, las autoridades de Estados Unidos indicaron que van a trabajar de manera coordinada con México para identificar un nuevo enfoque para aliviar las restricciones cuando las condiciones de la pandemia lo permitan.

Las restricciones a cruces terrestres no esenciales desde 🇲🇽 hacia 🇺🇸 se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de junio de 2021, según nos ha informado el gobierno del país vecino. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 18, 2021

En sus redes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos pretende vacunar contra el covid-19 a más del 60 por ciento de su población para levantar el cierre de frontera.

Una vez que avance la inmunización se reabrirá la frontera, lo que México espera para el verano.

La extensión del cierre de frontera ocurre después de que en abril pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que “pronto” se reabriría para reanudar las actividades como antes de la llegada de la pandemia.

