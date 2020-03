EU obtiene recursos económicos contra el coronavirus. Con la medida, el gobierno de Estados Unidos busca liberar fondos para combatir a la enfermedad.

El Presidente Trump, ha declarado este día la emergencia, ayudará a desplegar todo el poder del gobierno, además de hacer un llamado a los estados para incorporarse a la contención.

Dijo que se requiere que las entidades establezcan centros de emergencia contra el coronavirus.

Señaló el mandatario estadounidense que a partir de esta fecha, el departamento de salud, tendrá una nueva autoridad.

Con la declaratoria, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, tendrá acceso a 50 mil millones de dólares para ayudar a estados y ciudades que requieran apoyo contra el virus.

Los fondos estarán a disposición de las autoridades para la próxima semana, dijo el mandatario norteamericano.

Tan solo en días pasados, el gobierno ya había aprobado un fondo de 8 mil 300 millones de dólares, para iniciar a sufragar algunos gastos.

Como es el caso de suministros médicos, la realización de pruebas y tratamientos para los pacientes en los hospitales del país.

También destacó, que se colabora con la iniciativa privada, para que personas puedan hacerse pruebas, además de ampliar el número de ellas.

Informó además, que se acelera los estudios a casos sospechosos de coronavirus.

Algunos estados y ciudades, han tomado medidas unilaterales para evitar en sus regiones mayores contagios por el coronavirus.

Como es el caso del cierre hasta nuevo aviso de escuelas, así como posponiendo algunos eventos masivos.

President @realDonaldTrump is officially declaring a National Emergency and ordering every state to set up emergency operations centers, effective immediately. pic.twitter.com/dkdaJVsOVk

— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020