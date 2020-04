EU enviará tropas a Venezuela para detener el narcotráfico, la fuerza naval-militar entrará por medio del Caribe y el Pacífico Oriental.

Según informaron en una rueda de prensa, comandada por el presidente Donald Trump, habrá buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros que se encargarán de vigilar el territorio sudamericano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hace una semana que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela es acusado de tráfico de drogas y otros delitos, junto con algunos funcionarios del lado de Hugo Chávez.

“Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales”, señaló el presidente de EE.UU., Donald Trump, desde la Casa Blanca.

“No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de estadounidenses”, añadió.

Trump realizó el anuncio acompañado del secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, antes de ofrecer su habitual rueda de prensa sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos.

Cartels, criminals, and other malign actors may try to exploit this time of crisis to threaten Americans.

President @realDonaldTrump won’t let that happen. pic.twitter.com/Zyvbf8msNE

— The White House (@WhiteHouse) April 1, 2020