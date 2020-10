Esto se dijo en el último debate presidencial de EUA.

Durante el último debate presidencial de Estados Unidos sucedieron muchas cosas. Trump utilizó noticias falsas como argumento, dijo ser el presidente que más ha trabajado por la comunidad negra. Mientras que Joe Biden prefería ignorar de lleno las acusaciones de su contraparte para imaginar escenarios de pobreza.

Además, el todavía presidente aseguró que su partido ganará el congreso.

Sobre la pandemia:

Trump inició diciendo que el presidente de China ha sido excepcionalmente transparente con la información. Lo que cambió el curso de la infección mundial, por ello decidió cerrar fronteras con China. Esto último fue una decisión por la que se le tachó de “xenófobo”, pero (Según él) ni los especialistas pensaron bien qué iba a suceder.

Joe Biden criticó duramente el manejo de Donald Trump sobre la pandemia. “Imaginen todo lo que éste hombre sabía en enero y decidió no decírnoslo. No quería que entráramos en pánico, siendo él el único en entrar en pánico”. Después prosiguió “No es negar el comercio interno, sino mantener un distanciamiento social. n mi gobierno todos recibirán un cubrebocas y las escuelas tendrán protocolos de acción”.

Después. Trump expresó que el plan de su rival es encerrarse en búnker, decisión que pueden tomar aquellos con sobrantes de dinero. No obstante, es un lujo que la mayoría no puede obtener. “Tengo cosas que hacer, reunirme con la gente, sería espantoso cancelar todas las reuniones. No podemos encerrarnos en un sótano, se necesita dinero.”.

La injerencia de otros países.

Joe se precipitó diciendo que China, Irán y Rusia estuvieron interviniendo en la soberanía de Estados Unidos. Pues influyeron bastante en la intención de voto durante el proceso anterior, postura que él asegura, castigará. “Trump es un presidente particularmente beligerante con la Otán, Afganistán y otros países. No hace nada contra Putin.

Es aquí donde el aún presidente utilizó un artículo del New York Post como fuente de información. Dicho artículo fue considerado por “falso” desde la óptica de varias agencias internacionales de noticias. “Biden aprovechó su puesto como vicepresidente para recibir cerca de 3.2 millones de dólares de Ucrania. Dinero recaudado por hijo para financiar su campaña”.

Después, aseguró que la prensa internacional emprendió “una cacería de brujas nunca antes vista”. Que no le desea a ningún presidente. Biden ignoró totalmente lo dicho por su contrario para decir “Si usted es de una familia de clase media, tiene que esperase un mes para comprar unos neumáticos u otras cosas. No hay dinero y yo lo sé, pero sus historias no le importan al presidente Trump”.

Este último interrumpió al interlocutor para decir “Soy político, él quiere dejar de hablar de impuestos y China ¡Vamos Biden! Puedes hacer algo mejor que esto”. Después pasaron al tema de las relaciones con otros países, el demócrata expresó que China está haciendo pruebas con fuertes misiles. Lo anterior debido a que ven a Corea del Norte como un problema, de modo que él propone a invitar a dicha nación para reducir su capacidad nuclear.

Salario mínimo.

“Uncle Joe” aseguró que revivirá el Obama Care bajo el nombre “Biden Care” donde los ancianos. Si así lo desean, podrán seguir trabajando incluso si alcanzan la edad de jubilación. Además garantizó bajar el precio de los medicamentos y no habrá monopolio de empresas farmacéuticas. “¿Cuántos de ustedes temen enfermarse porque no les alcanza para el seguro médico?”.

TRUMP: “Cada estado es una situación diferente, para algunos 15 dólares es mucho, para otros es nada”. Yo creo que las decisiones deben ser estatales, no podemos obligar un incremento en el salario porque cada estado es una situación diferente”.

En cuanto a los migrantes.

Varios periodistas estadounidenses documentaron como, por un periodo, los niños de migrantes que viajaban sin padres algunos. Fueron retenidos en jaulas oxidadas, situación por la que Donald culpó sin prueba alguna a Biden. De hecho, Trump aseguró ser la persona menos racista del auditorio.

BIDEN: En sólo 2 semanas 11 millones de “dreamers” ayudaré la condición de todos los migrantes asilados en EU. Además, las personas que consumen drogas o alcohol no deberían ser aprehendidas. Sino que deben hospedarse en una clínica de rehabilitación. El partido de Trump no dio el dinero que propuse hace décadas para hacer las clínicas.

TRUMP: ¿Y por qué no lo hiciste en los 8 años que estuviste en el poder?

Por último, Joe Biden aseguró que la energía solar y eólica son cada vez más avanzadas. De modo que producen más energía dejando además unos sueldos superiores a los que actualmente ofrece la industria petrolera. Hecho que fue negado por su adversario quien aseguró que las turbinas eólicas matan centenares de aves al año.

