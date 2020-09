Estás viendo “La foto más salvaje del año”

El fotógrafo indio Dhritiman Mukherjee se dedica a fotografíar la vida salvaje, pero esta imagen de un gavial macho con múltiples de sus crías sobre su espalda, le ha valido al fotógrafo el premio a la foto más salvaje.

(En la foto, Dhritiman Mukherjee en otra de sus aventuras).

Pese a que tuvo que hacer una doble toma, el Museo Nacional de Historia de Londres ponderó a Mukherjee con su “Wildlife Photographer of the Year” no sólo por el impacto visual que logró con su cámara, sino porque capturó a un reptil de agua dulce que está en peligro crítico de extinción (Sólo existen mil ejemplares adultos en el sur de Asia), viviendo al mayoría de ellos en el santuario de Uttar Pradesh.

La mayoría de los saurópsido llevan a sus crías dentro de su hocico, cosa que el gavial no puede hacer, ya que en la punta de su nariz tiene un bulto que sirve para amplificar sonidos vocales. Debido a a eso, las crías deben montarle. Su obra fue tomada en el Santuario Nacioanl de Chambal en India. Mukherjee dice que el macho se había apareado con siete u ocho hembras, pero estaba muy involucrado en la crianza de su lechigada.

Debido a las constantes extracciones de arena y rocas de su hábitat natural, esta especie no ha tenido la oportunidad de anidar correctamente, además, tienen que cuidarse de la pesca furtiva, algo que no ha disminuido aún con los múltiples programas nacionales de reubicación.

El Museo Nacional de Historia (Londres) elogió múltiples veces la obra, ya que ellos coleccionan especímenes desde la época colonial, pero será el 13 de octubre cuando anuncien a los ganadores del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del 2020, presea que será entregada en una ceremonia en línea por el presentador televisivo Chris Packham, dadas las medidas sanitarias que generó el Covid19.

