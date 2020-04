Estados Unidos suspendió el financiamiento a la OMS: Trump

Estados Unidos suspendió el financiamiento a la OMS.-Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció que su país ya no realizará el financiamiento que recibía la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto al no obtener respuesta correcta sobre la pandemia de coronavirus que se agrava en EU.

Indicó que desde hoy se ordenó que se realice la suspensión del monto el cual era donado para mantener al organismo.

Señaló que analizarán mediante un estudio si dentro de la OMS se registró una mala gestión, así como hubo encubrimiento de la propagación del coronavirus.

Donald Trump, indicó que Estados Unidos representa el país que más ingreso destina para la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde desde este mes dejará de recibir 400 millones de dólares.

Cabe indicar que este anuncio se hace durante la crisis más grande que tiene Estados Unidos donde es el epicentro del coronavirus.

Señaló que muchos países dijeron que iban a entablar una plática con la OMS para saber cómo lidiar la pandemia, sin embargo, ahora tienen problemas por el aumento de casos.

Cabe señalar que Donald Trump había criticado que el organismo no restringiera los viajes desde China hacía Estados Unidos, ocasionando un foco de origen de la pandemia.

Trump acusó que el mundo recibió información falsa de la OMS, donde aseguró que sus errores han causado millones de muertes.

