Estados Unidos supera a Italia en muertes por coronavirus tras conocerse la cifras que lo colocan como el epicentro de la enfermedad en el Mundo.

Fue este sábado cuando se supo que la nación norteamericana registra 19 mil 563 fallecidos en la zona, después de saberse las pérdidas en Nueva York.

La Gran Manzana tiene 783 muertes hasta el momento, según reporta la Universidad Johns Hopkins.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Italia informaron que hay 619 nuevos muertos por el COVID-19, llegando a números totales de 19 mil 468 personas muertas por el coronavirus.

Tras la recopilación de información, se sabe que el gran número de víctimas se relaciona con la incapacidad de aplicar medidas generalizadas como pruebas masivas y distanciamiento social con antelación, por lo que el virus se ha propagado.

Hay ciudades en Estados Unidos que no han entrado en cuarentena, lo que causaría la difusión del COVID-19 en lugares que no tienen la enfermedad, tal como ha pasado en Nueva York y Detroit.

Como ejemplo, para el 26 de febrero, Italia ya había puesto ciudades y regiones enteras acosadas por el virus en cuarentena.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que Estados Unidos tenía la situación “bajo control”.

Agregó que solo había 15 casos del patógeno en el país. “estamos bajando mucho, no subiendo”, agregó.

La población de 330 millones de personas en Estados Unidos es cinco veces mayor que la de Italia.

Sin embargo, sorprende la nula respuesta que tuvieron las autoridades norteamericanas cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en su territorio, después de haber observado como sufrió China con la pandemia.

Ahora será turno de Donald Trump, quien aseguró en un tuit el día de hoy que poco a poco saldrán de la enfermedad con un certero “lo construiremos otra vez”.

WE WILL BUILD IT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2020