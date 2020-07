Estados Unidos espera tener 450 millas de muro fronterizo con México para fin de año, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que este 2020, su administración tiene un objetivo para volver a frenar a los migrantes, a los que de nueva cuenta llamó “criminales”.

A través de su cuenta en Twitter, Trump indicó que actualmente se han construido 240 millas de nuevo muro fronterizo en el sur con México, donde para finales de año esperan haberse realizado 450 millas y con ello mejorar los números fronterizos en Estados Unidos.

Señaló que los demócratas radicales de izquierda piden una frontera libre, abierta, sin embargo, insistió que en México solo hay criminales que desean cruzar a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Cabe indicar que estas declaraciones se dan, después de la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca donde aparentemente no se abordó el tema migratorio ni la construcción del muro fronterizo.

Aunque Trump, ha argumentado que gracias a que existe ese muro, los casos de coronavirus provenientes de México se han logrado controlar, sino se tuviera un Estados Unidos “inundado” por el nuevo Covid-19.

También el presidente estadounidense comenzó a utilizar cubrebocas tras realizar una visita al centro médico para agradecer al personal médico y salir de la Casa Blanca.

Consideró que cuando se está en un hospital, en especial en uno donde tiene que hablar con muchos soldados y personas que salen de quirófanos o que atienden a paciente con Covid-19 lo idóneo es utilizar máscaras para evitar futuros contagios.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020