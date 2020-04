Estados Unidos enfrentará una dura semana, advierte Trump después de su conferencia de prensa sobre el coronavirus en el país.

El presidente de la nación norteamericana aseguró que los connacionales deben estar prevenidos para enfrentarse ante el COVID-19 pues vendrán los días más difíciles.

“Esta será probablemente la semana más dura. Habrá mucha muerte, desafortunadamente”, dijo en la Casa Blanca.

Este sábado, Nueva York reportó su cifra diaria más grande de fallecimientos, al reportar 630 muertes para llegar a 3 mil 565.

En total, Estados Unidos tiene registradas más de 8 mil 100 muertes por el virus SARS-CoV-2.

