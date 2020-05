La Estación Espacial Internacional (EEI) recibió la cápsula Dragón Endeavour de la compañía SpaceX, donde los dos astronautas de la NASA hicieron su arribo después de 19 horas del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida).

Cabe indicar que se trata del primer vuelo espacial con humanos desde tierras de Estados Unidos donde desde el 2011 en EEI realizó el último viaje de los transbordadores el Atlantis.

What does our home planet look like from @SpaceX's Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE

— NASA (@NASA) May 31, 2020