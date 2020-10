Esta es la razón de que te duelan tanto las muelas del juicio.

Entre los 14 y 25 años surgen unas piezas dentales famosas por el dolor que le causan a sus dueños. Y no sólo eso, ya que muchas veces es necesario extraerlas porque originan diversa clase de malestares. Pero esto no es normal, resulta que existe un vínculo entre los dolores y la alimentación.

Comparando los restos dentales antiguos con los actuales. Se descubrió que las muelas del juicio no responde a un mal diseño evolutivo. Sino a un desajuste provocado por nuestros hábitos de vida.

Las muelas “del juicio” reciben su nombre porque surgen en la adultez temprana. Cuando supuestamente tenemos una prudencia mayor, un mejor “juicio”. Pero a falta de espacio, lastiman las raíces de los otros dientes o causando dolores e infecciones orales. No obstante, estudios demuestran que esto no sucedía durante la Edad Media, fecha en que la salud dental no era muy próspera.

Daniel E. Lieberman, en su libro “La historia del cuerpo humano”, detalla que los alimentos antes eran más duros, necesitando masticar con más fuerza. Esto último provocó que los dientes se desarrollaran de forma correcta. Para ejemplo de lo anterior, en la Edad Media, la mayoría de la carne era correosa, de modo que necesitaba mascarse una y otra vez.

Lieberman recuerda que los dentistas utilizan mecanismos para enderezar y alinear los dientes de sus pacientes aplicando presiones constantes. Hoy, lo normal es ingerir carne blanda, purés o batidos, las cosas trituradas, molidas o hervidas. De modo que las fuerzas que aplicamos a los dientes, las encías y las mandíbulas. Activan células óseas del alvéolo dental que desplazan al diente hacia la posición correcta.

Otro efecto secundario de nuestra nueva dieta, es que los rostros se han reducido un 10 por ciento. Durante los últimos miles de años.

