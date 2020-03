Esposa de Trudeau tiene coronavirus.-Tras dar positivo en prueba, Sophie Grégorie contrajo el COVID-19 y estará en cuarentena.

Hasta el día de hoy, la pareja del primer ministro está bien de salud y no ha tenido que ser llevada al hospital por alguna complicación.

La oficina de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, informó sobre el estado de la pareja de él.

Busy day ahead, working from home. Meetings with my cabinet, the country’s premiers, national Indigenous leaders, and more. Staying focused on you. Talk soon. pic.twitter.com/xhAuxscf6N

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2020