Esposa de desaparecido en sumergible es descendiente de pareja fallecida en el Titanic

The New York Times dio a conocer que Wendy Rush, la esposa del CEO de OceanGate, Stockton Rush, es descendiente de una pareja de millonarios que falleció en el naufragio del Titanic en 1912.

Wendy Rush es tataranieta del magnate Isidor Straus, dueño de las tiendas Macy’s, quien pereció junto a su pareja Ida en el naufragio del transatlántico, según el New York Times, eran una de las parejas más ricas a bordo.

El dato se dio a conocer, mientras continuaban las tareas de búsqueda del sumergible Titan desaparecido, cerca de los restos del Titanic, en Terranova.

Stockton Rush, es uno de los cofundadores de la empresa OceanGate, que ofrece servicios turísticos para visitar las ruinas del Titanic en el fondo del océano.

Se quedó atrapado desde el pasado domingo en la nave, junto a un millonario paquistaní y su hijo, un viajero francés y un empresario británico, de acuerdo con las estimaciones de los especialistas, el oxígeno se terminó la madrugada de este jueves.

La historia de Isidor e Ida Strauss es una de las más conmovedoras del Titanic, pues según algunos testimonios, Isidor Strauss se negó a subir al bote salvavidas porque se dio cuenta de que aún había niños y mujeres a bordo, ante esto su esposa Ida también se negó y le dijo:

“Hemos vivido juntos durante muchos años, así que donde tú vayas yo también”.

El matrimonio murió en el hundimiento del barco más famoso del mundo y su historia fue inmortalizada en la clásica película de James Cameron.

El cuerpo de Isidor Strauss fue hallado dos semanas después del naufragio, pero el de Ida nunca se recuperó.

