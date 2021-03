Empieza el juicio contra el expolicía que mató a George Floyd

-Este lunes 29 de marzo comenzó el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, quién es señalado de dar muerte al estadounidense George Floyd el pasado 20 de mayo del año pasado.

A casi un año después del asesinato de George Floyd, el ex policía Derek Chauvin tuvo su primera audiencia, en ella se señala que el elemento de seguridad enfrenta las acusaciones por los delitos de asesinato en segundo grado (40 años de cárcel), asesinato en tercer grado (condena máxima de 25 años) y homicidio en segundo grado (10 años de cárcel).

El juicio empezó con la proyección de los videos que fueron tomados en el momento del suceso, en donde se puede ver a George Floyd suplicando que no podía respirar; además de a los transeúntes pidiéndole al oficial que lo dejará y este último ignorando las peticiones.

Durante esta parte Chauvin se la pasó con la cabeza hacía abajo y de vez en cuando levantando la vista para ver los videos.

La defensa de Chauvin puso sobre la mesa la idea de que pudo haber otros factores por la muerte de Floyd; entre ellos, la combinación de una enfermedad cardiaca, el uso de fentanilo y la adrenalina del momento. Además de asegurar que Chauvin siguió el protocolo después de que Floyd mostrará una actitud hostil y que se encontraba en estado de ebriedad.

Luego aparecieron los primeros testigos, Jena Scurry, operadora del 911, sería la primera testigo en declarar. Ella menciona que vio todo el proceso del arresto; hasta que, en un punto, pensó que hubo una falla y la cámara se había congelado, ya que la imagen mostraba a Chauvin sobre Floyd durante un largo tiempo. Por lo cual decidió hablar con su sargento para contarle la situación y lo que estaban haciendo los agentes.

Lo detuvieron por, supuestamente, intentar pagar con un billete falso

Vale la pena recordar que el pasado 20 de mayo del 2020, el ciudadano George Floyd era detenido en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, después de un reporte que indicaba que supuestamente intentó pagar con un billete falso en una tienda de comestibles.

George Floyd era detenido por cuatro policías, sin embargo, estos lo arrestaban con tal brutalidad a pesar de que no estaba poniendo oposición. El oficial Derek Chauvin después de esposar y poner en el suelo a George, puso su rodilla sobre su cuello, estando en esta posición por casi 9 minutos, en los cuales George Floyd suplicaba que no podía respirar, hasta que lamentablemente falleció en plena calle tras no ser escuchadas, siendo todo captado por las cámaras de los transeúntes que reportaban el abuso policial y pedían que lo liberaran.

Estos hechos causaron revueltas en todo Estados Unido con el movimiento Black Lives Matter; donde se quejaban del abuso policial que sufría la gente afroamericana y otra clase de discriminación que sufrían. Estas revueltas eran tan grandes que llevaron al presidente de ese entonces Donald Trump a refugiarse en el bunker de la Casa Blanca.

El caso de George Floyd y Victoria Esperanza Salazar

El caso de Victoria Esperanza Salazar es completamente igual al caso de George Floyd, dos personas las cuales fueron víctimas del abuso policial.

Victoria murió de la misma manera que Floyd, siendo arrestados, suplicando por su vida, con un policía encima de ellos presionándoles el cuello hasta morir. Los demás policías siendo cómplices al no hacer nada y alejando a la gente que estaban ahí grabando lo sucedido y suplicando que los dejaran en paz.

Pero es que, así como Floyd fue la prueba de la violencia que hay contra la gente afroamericana, Victoria fue la prueba de la violencia que se ejerce hacía las mujeres. Siendo estas últimas las que se manifestaron ante los hechos.

Te podría interesar:

Y es que mientras que con Floyd se pudo ver la cara de su asesino, así como su nombre. De Victoria solo se sabe que quien la mató fue una mujer igual a ella y sus cómplices tres hombres que solo observaban. Y aun cuando la gente les dijo que Victoria había muerto por la fuerza de la policía aplicó sobre ella, estos dijeron que se estaba haciendo, y subieron su cuerpo a la parte de atrás de la patrulla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que ya se abrió la carpeta de investigación, que los implicados ya están en proceso de ser enjuiciados y fue destituido el director de seguridad pública. Y es que la ciudadanía lo único que pide ahorita es que se haga justicia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.