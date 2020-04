Emilio Lozoya permanece en cárcel de España. Un juez determinó que el mexicano tendrá que permanecer en reclusión al negarle la libertad.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), está internado en una cárcel de la ciudad de Madrid.

Ante la solicitud de la defensa, la fiscalía española indicó al Juez, que Emilio Lozoya Austin tiene un inminente riesgo de fuga.

Cabe destacar, que la justicia mexicana ha solicitado la extradición formal del exfuncionario federal el pasado 24 de marzo.

Emilio Lozoya se mantiene en la cárcel

Lozoya Austin es acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Cabe destacar que el abogado Javier Coello, ha dicho que puede tratarse de una “volada”, pues en la actualidad no hay tribunales abiertos en España a causa de la contingencia.

Por lo que el litigante señalo desconocer alguna resolución sobre la permanencia del mexicano en la cárcel española.

Además, la defensa del mexicano en la península ibérica, tampoco ha confirmado la noticia, el abogado es Baltasar Garzón.

“No lo creo porque no hay tribunales en España. Puede ser una volada. Desde que salió del hospital Garzón no he podido comunicarme con él. Pero si me lo llega a chatear, ojalá lo localice para saber”, indicó Javier Coello.

Emilio Lozoya Austin, fue ubicado y detenido en la ciudad de Málaga, quien vivía en una exclusiva zona residencial.

Otra de las acusaciones que pesan sobre el ex subdirector, es de haber recibido 10 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht.

Los abogados esperarán el parte oficial de la autoridad española, para confirmar o no la permanencia del acusado tras las rejas de la cárcel en el viejo continente.

