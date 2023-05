Elon Musk deja de ser CEO de Twitter

Elon Musk confirmó que dejará ser CEO de Twitter y anunció que ya contrató a nueva persona para dicho cargo.

Detalló que quien ocupará el cargo será una mujer que comenzará sus actividades en seis semanas.

Elon Musk dijo que ahora su rol dentro de Twitter será como presidente, “supervisando productos de software y operación de sistemas”.

Cabe destacar que Elon Musk ha generado mucha controversia como CEO de Twitter por los despidos masivos y el cobro de palomitas azules a las cuentas de celebridades.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.