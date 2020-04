Elon Musk contra cuarentena: pide acabar el ‘arresto domiciliario’ pues asegura que las medidas contra el COVID-19 son demasiado estrictas.

El físico, empresario e inventor sudafricano afirmó en una serie de tuits que se “debe liberar a América” para que se retomen las actividades económicas en el país, y en todo el Mundo.

Fue el 6 de marzo cuando el científico aseguró en otro tuit que el “pánico hacia el coronavirus es una tontería”.

Con dicha publicación Musk se manifestaba a favor de la economía por encima de la salud pública, sin embargo, unas semanas más tarde tuvo que sucumbir ante el Gobierno de California para cerrar su Gigafactory en Fremont.

A partir de ahí, Musk ha tenido un sinfín de contradicciones acerca del coronavirus.

En primera instancia, Musk prestó sus fábricas como hospitales para atender a enfermos de COVID-19 y para elaborar respiradores para ayudar a los pacientes.

Fue cuando decidió, desde hoy, lanzar la serie de tuits para pedir que se deje la cuarentena para retomar las actividades económicas del país, llamándole “arresto domiciliario”.

Yes, reopen with care & appropriate protection, but don’t put everyone under de facto house arrest

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020