Elecciones en EE.UU.: Biden aventaja a Trump por 49 votos electorales.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 149 delegados a 100 en el Colegio Electoral, según proyecciones de los medios estadounidenses.

Biden se hizo con Nueva York, de acuerdo a los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y CNN. De acuerdo con la agencia AP, también ganó Nuevo México (5 votos); así como Iowa, Nevada, Montana y Utah, según CNN.

Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Louisiana y Nebraska. Aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía. Encima, el republicano habría ganado Kansas, según CNN.

El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios. El candidato que llega a 270 gana las elecciones.

Votos electorales

Trump: Alabama (9), Arkansas (6), Carolina del Sur (9), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Indiana (11), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Oklahoma (7), Tennessee (11), West Virginia (5) y Wyoming (3).

Biden: Colorado (9) Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), Nueva Jersey (14), Nueva York (29), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13).

En estos momentos avanza el recuento en algunos estados clave que serán los que decanten la balanza de la elección, como Florida, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania o Michigan. Pese a que las elecciones estaban convocadas para este martes, la mayoría de votantes han ejercido su derecho en las últimas semanas a través del voto anticipado por correo o presencial, debido a la pandemia covid-19.

Según U.S. Elections Project de la Universidad de Florida, más de 101 millones de personas habían votado antes de este martes, lo que equivale a un 73.4 por ciento de la participación de 2016

