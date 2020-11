Elecciones EE.UU.: Trump visita sede del Comité Nacional Republicano

SeEl presidente estadounidense, Donald Trump, visitó la sede del Comité Nacional Republicano en Virginia. “Me siento muy bien”, dijo.

El mandatario agregó: “He oído que vamos muy bien en Florida y muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas… Creo que tendremos una gran noche”.

Además aseveró que los estadounidenses tienen “derecho a conocer” el ganador el día de la elección.

Por otro lado, el ex vicepresidente, Joe Biden, twitteó: “Estamos en una batalla por el alma de la nación. Y ustedes tienen el poder final para determinar el resultado: su voto. Úsenlo”.

We are in a battle for the soul of the nation.

And you have the ultimate power to determine the outcome: your vote.

Use it. https://t.co/9rMqqkrmdT

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020