Elecciones EE.UU.: Trump acusa a Biden de robarse la elección

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, se proclamó ganador de la elección presidencial de Estados Unidos, sin embargo, advirtió que acudirá ante la Suprema Corte para defender su triunfo pues acusó a su contrincante demócrata, Joe Biden, de “robarse” la elección.

En un primer tweet, Trump aseguró: “Estaré haciendo un gran anuncio esta noche. ¡Una gran VICTORIA!”. Sin embargo, hizo una segunda publicación en donde mencionó: “Esto es un fraude contra el publico estadunidense, esto es una vergüenza para nuestro país, nosotros estábamos preparando para esta elección… ¡Francamente sí ganamos esta elección!”.

Por su parte, Twitter optó por ocultar ese contenido por resultar engañoso.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020