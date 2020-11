Elecciones EE.UU.: ¿Qué pasaría si Biden gana y Trump no lo reconoce?

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha puesto en duda la manera en que se está llevando a cabo el conteo de los votos de las elecciones presidenciales, además ha criticado la efectividad del sufragio por correo.

Lo anterior hace probable la posibilidad de que el mandatario no acepte la derrota ante el demócrata Joe Biden, en caso de que este resulte electo presidente.

Trump incluso insiste en que solo podría perder las elecciones por un fraude electoral, haciendo sonar las alarmas entre los expertos constitucionalistas; esto sobre la posibilidad de que abra una crisis peor a la protagonizada por George Bush y Al Gore por el recuento de votos en Florida en el año 2000.

Cabe aclarar que el candidato demócrata, Joe Biden, está tocando a la puerta de la Casa Blanca, con 264 votos de los 270 necesarios para ganar.

¿Qué pasaría si Biden gana y Trump no lo reconoce?

Cuando se le preguntó al presidente en septiembre si, en caso de perder, se comprometía a una transición pacífica del poder, se negó a responder con claridad.

“Vamos a tener que ver qué pasa (…) No habrá transferencia, francamente, habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control”, dijo en referencia al voto por correo, cuya legitimidad ha puesto en duda repetidamente pese a que es un sistema totalmente instaurado en el país; incluso previamente a la pandemia de COVID-19.

Cabe recordar que las papeletas enviadas por correo se atrasaron en su llegada debido a la pandemia que se vive a nivel mundial.

Un día después, en una iniciativa inusual, el Senado aprobó por unanimidad una resolución que reafirmaba su compromiso con que “no haya interrupciones por parte del presidente ni de ninguna persona en el poder para anular la voluntad del pueblo estadounidense”.

“El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 20 de enero. Habrá una transición ordenada, tal como la ha habido cada cuatro años desde 1792”, tuiteó entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 24, 2020