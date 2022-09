El fin de la pandemia está a la vista: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que el mundo está cada vez más cerca del fin de la pandemia por Coronavirus, ya que las cifras de contagios y fallecidos van a la baja.

“Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista”, mencionó en una conferencia de prensa, aunque insistió en no bajar la guardia para no aumentar el riesgo de más variantes de Covid-19.

Por ello, emitió un plan de asesoramiento para las naciones con el objetivo de proteger las redes de salud y salvar vidas por medio de una estrategia de vacunación en grupos de riesgo, así como la aplicación de pruebas para frenar la propagación de nuevas variantes.

