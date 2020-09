El bot que te recuerda cosas en Twitter

En esencia, los bots son hojas de texto con indicaciones sobre qué escribir, a quienes responder, en qué hora y demás. Luego, una computadora procesa las órdenes que fueron escritas en un idioma informático. Tales herramientas han sido aprovechadas por influencers, empresas, partidos políticos, o gobiernos Se hospedaron en redes sociales para vender cosas o ideas. Pero en Twitter hay algunos muy especiales, @RecuérdameBot por ejemplo, sirve para que los usuarios lo etiqueten y determinen un plazo de tiempo. Cumplido lo anterior, la cuenta los etiquetará para recordarles aquello que solicitaron.

Su creador es Francisco Induni un argentino de 20 años que estudia Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de una entrevista para EL DICTAMEN, opinó “Hacer un bot no es tarea sencilla pero tampoco requiere de tener un doctorado en computación. Es cuestión de dedicarle tiempo y esfuerzo hasta saber bien su sintaxis y poder escribirle a la computadora tus propias instrucciones”.

El primer experimento lo hizo en Taringa cuando él tenía 15 años. Ahí, diseñó un robot que ofrecía 300 respuestas distintas. Con el tiempo, la página llegó a un nulo flujo de usuarios por lo que migró a Twitter. Ahí, tenía como propósito crear una cuenta que le ofreciera a los usuarios unas gráficas con las palabras más escritas en la red social, pero no se concretó.

De esta forma, el 22 de mayo de 2020 nació @RecuérdameBot. Que es de código abierto y escrito en Python 3 con 1 mil 386 líneas. Está hospedado en un servidor privado llamado Ubuntu 18. Dentro de una entrevista para El Dictamen, Francisco dijo; “Me gustaba la idea de ser el creador de un bot al menos un poquito famoso y querido por los usuarios. ¡Tuve la suerte de poder cumplirlo!”.

Soy un bot programado para recordarte los tweets que quieras cuando quieras 🗓️ Aquí tienes varios ejemplos sobre cómo puedes pedírmelo. ¡Sígueme para enterarte de mis actualizaciones! pic.twitter.com/pwVEPLcX02 — RecuerdameBot (@RecuerdameBot) May 22, 2020

Hoy, lo seduce la idea de iniciar otro proyecto en la misma red social. Pero cree que lo mejor es darle mantenimiento a su ópera magna hasta ahora. Le preguntamos si creía que llegaría un punto en que haya más bots que usuarios en redes sociales. Esto nos respondió:

“No, para nada. Las redes sociales generan ganancias con los usuarios reales. Si bien hay bots y sobretodo “trolls” (en especial en temas politicos), estos son y continuarán siendo minoría. Si una red social se llena de computadoras las personas dejarían de usarla y la empresa perdería ganancias. En ese caso se aplicarían medidas extremas para eliminar cualquier cuenta sospechosa de estar automatizada. Las redes sociales usan diversos método para detectar y bloquear cuentas indeseadas”.

Francisco está muy contento de haber desarrollado una herramienta usada por decenas de miles. De modo que está inconforme con el límite de 2 mil 400 tuits diarios, norma implementada por la red social. “Cuanto más famoso se hace el bot más gente lo usa y más se satura. Si hago un proyecto de hobby lo hago bien, sino no vale la pena. Me da impotencia saber que no puedo hacer nada, que la limitación es culpa de Twitter y no mía, y que intenté comunicarme con Twitter y rechazaron mi petición”.

