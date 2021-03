Egresado de la UV representa a México en ONG internacional

Christian Ochoa Zarate, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) fue designado Embajador en México de la ONG Internacional “Youth and Democracy in the Americas”, fundada en Miami, Florida. Lo anterior después del análisis de más de 100 solicitudes de jóvenes líderes del país.

En octubre del 2019 con el apoyo de la Universidad Veracruzana asistió a la Cumbre Internacional “Juventud y Democracia en las Américas” realizada en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos.

Youth and Democracy nace en el seno de la Florida International University, con sede en Miami, Florida; actualmente la ONG cuenta con el respaldo institucional de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, D.C, lo que permite acceder a sus pasantías, así mismo será un vínculo para los intercambios y capacitaciones del Leadership Institute con sede en Virginia, Estados Unidos.

