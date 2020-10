Donald Trump y Melania dan positivo a coronavirus

Así lo anunció el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, durante la madrugada de este viernes, poco tiempo después de que se diera a conocer que una de sus ayudantes más cercanas resultó contagiada.

La asistente del presidente, Hope Hicks, quien dio positivo un día antes, pudo contagiar a Trump el martes cuando viajó con él al debate presidencial en Ohio.

Trump, que tiene 74 años y por tanto pertenece al grupo de alto riesgo, anunció la noticia en su cuenta de Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020