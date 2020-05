Donald Trump toma hidroxicloroquina contra el Covid. Nuevamente el Presidente de Estados Unidos ha declarado que la ingesta del medicamento es para evitar el contagio del virus.

En algunas naciones han utilizado este fármaco como tratamiento en las personas que se han infectado por el Covid-19.

Estados Unidos no ha dado el aval para el uso del medicamento dentro de su frontera y pese a ello, el habitante de la Casa Blanca ya lo utiliza.

La hidroxicloroquina es usado contra la malaria, pero su eficacia contra del virus de Wuhan, no ha sido demostrada.

“Me la estoy tomando, la hidroxicloroquina. Empecé a tomarla hace un par de semanas. No me va a hacer daño”, dijo Trump.

Donald Trump toma hidroxicloroquina anunció ante medios

Recalcó el mandatario que tiene cero síntomas del virus, pero que ha escuchado muy buenas cosas alrededor del medicamento.

“Tomo una pastilla cada día, en algún momento pararé”, enfatizó ante medios de comunicación internacionales.

“Parece tener un impacto, y si no lo tiene, no te vas a enfermar y morir (…) Llevo tomándolo una semana y media y sigo aquí”.

El mandatario estadounidense apuntó que el fármaco tiene en el mercado más de 40 años en el mercado.

“He oído muchas historias positivas al respecto. Y si no es bueno, ya os lo diré. Mal no me va a hacer”.

La Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos, no recomienda su uso, a pesar de que otras naciones lo utilizan.

También se usa para tratar lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide en los pacientes cuyos síntomas no han mejorado con otros tratamientos.

Dentro de los efectos secundarios que podría provocar este medicamento se encuentran cambio en el estado de ánimo, dolor de cabeza, mareos, problemas para ver o leer y sensibilidad a la luz.

