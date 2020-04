Donald Trump firma decreto para suspender la inmigración a EU

Donald Trump firma decreto.-Fue firmado un decreto el cual suspende de forma temporal durante 60 días la inmigración en los Estados Unidos, así lo indicó el presidente Donald Trump.

Señaló que este acuerdo permitirá que aquellas personas que se encuentren en los Estados Unidos y estén desempleados a causa del Covid-19 puedan obtener un empleo después de recuperarse la economía y regresar las actividades a la normalidad.

Trump indicó que el gobierno de EU busca brindar atención médica aquellos pacientes que estén en el país y que hayan sido desempleados.

Resaltó que será por 60 días, sin embargo, el gobierno estadounidense seguirá el monitoreo del mercado laboral a fin de extender el decreto y brindar un recuerdo para esas personas en caso de que sea necesario.

Donald Trump indicó que este decreto no afectará las visas de trabajo temporal, sin embargo, las “Green card” que es el documento que otorga el beneficiario por la residencia permanente sí se verán afectadas.

Cabe indicar que Estados Unidos actualmente tiene 46 mil 609 muertos que han fallecido por el contagio de Covid-19, mientras que los casos positivos avanzan a 846 mil 982 confirmados.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight – including for human trafficking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020