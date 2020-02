Donald Trump ‘echa’ flores en su mandato; destaca firma del T-MEC

Nancy Pelosi rompe discurso de Trump; es ignorada por el presidente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encabeza el juicio político.

Pelosi sorprendió a la audiencia que presenció el discurso sobre el estado de la Unión que ofreció este martes Trump.

La congresista rompió la copia del discurso que el presidente le entregó antes de iniciar su lectura, al poco de un momento incómodo en el que Trump evitó darle la mano a Pelosi y la dejó con el brazo extendido.

la legisladora no dudó en manifestar públicamente su desacuerdo con la intervención del inquilino de la Casa Blanca, que actualmente enfrenta un juicio político.

Ciertamente, el discurso de Trump reveló la división en Estados Unidos.

Los republicanos ofrecieron un apoyo estridente a sus palabras, los demócratas en ocasiones lo abuchearon, otras veces se quedaron callados e, incluso, dos de ellos se retiraron en medio del discurso.

Al parecer, durante su declamación, el mandatario no se dio cuenta de la acción de Pelosi.

Cuando los periodistas le preguntaron a la presidenta de la Cámara de Representantes por qué rompió las hojas, ella aseguró que pudo haber sido peor.

“Fue una cosa cortés, considerando la alternativa. Fue un discurso muy sucio”, argumentó la demócrata.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020