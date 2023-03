El ex presidente de los Estados Unidos de América Donald John Trump mencionó que anticipa que será arrestado y convoca a sus seguidores para que se movilizaran en las calles.

Tras declaraciones que aún no han sido confirmadas por abogados del ex mandatario, asegura que un fiscal de New York investiga la posibilidad de presentar cargos en su contra por haber pagado el silencio de varias mujeres de haber tenido encuentros sexuales antes y durante su mandato.

Trump a través de sus redes sociales informo: “El principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana”.

Donald Trump dice que va a ser arrestado

Si resulta ser cierta la acusación presentada, será la primera vez que se realiza una causa penal a un expresidente de Estados Unidos de América.

Trump niega que los hechos de los que le señalan no han incumplido la ley y sosteniendo que no hizo nada.

Menciona que la investigación es para difamarlo por parte de un fiscal demócrata empeñado en dañar la campaña presidencial para las elecciones de 2024.

Por último, a las mujeres que presuntamente le ha pagado por su silencio la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal y como las testigos que el fiscal a reunido es a la exasesora política Kellyanne Conway y la exvocera Hope Hicks.

