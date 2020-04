Dona Twitter mil millones de dólares contra el coronavirus

Dona Twitter mil millones de dólares por financiamiento global contra coronavirus, según informó el CEO de la compañía, Jack Dorsey.

Los mil millones de dólares serán dados en acciones por medio del formato de Square.

Estas acciones servirán de apoyo para la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en el Mundo y que ha afectado a millones de personas.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020