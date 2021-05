Director de la OMS recibe la vacuna anti covid-19

Este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus recibió la vacuna anti covid-19.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el directivo de la Organización informó que fue vacunado en el Hospital Universitario de Genéve, ubicado en Suiza.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9