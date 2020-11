Día Mundial contra el sobrepeso y obesidad: Consejos para prevenirlas

Con el objetivo de informar y hacer conciencia en la población mundial sobre la obesidad, el 12 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, efeméride instituida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) que tiene por objetivo informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad.

Esta organización define como obesidad cuando el IMC (índice de masa corporal, que es el cociente entre la estatura y el peso al cuadrado de un individuo) es igual o superior a 30 kg/m². También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 90 cm y en mujeres mayor o igual a 80 cm.

Desafortunadamente la mayoría de las personas que padecen sobrepeso u obesidad no le dan la importancia debida a este padecimiento y mucho menos a las enfermedades relacionadas: como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, dislipidemias e hígado graso, aun sabiendo que este problema aumenta constantemente y del lugar que ocupa México en la lista de países con mayor índice de obesidad.

Por eso hoy te presentamos 5 consejos para prevenir el sobrepeso y la obesidad:

1. No pases hambre

Realiza entre 4 o 5 ingestas al día para evitar llegar a las comidas principales con un hambre excesiva. Para estas ingestas elige alimentos saludables y que te sacien. Los tentempiés pueden ser frutas, lácteos, frutos secos, bocadillos saludables, etc. Recuerda que en las comidas principales, además de verduras y hortalizas, deben haber proteínas y también una pequeña porción de cereales integrales.

2. Huye del sedentarismo

¡Añade actividad a tu vida diaria! Lo puedes hacer evitando coger el coche para ir a comprar, cambiando el coche por la bici cuando sea posible y subiendo por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Añade también color a tu dieta incluyendo variedad de frutas y verduras!

3. El frutero, siempre lleno

Lo más sencillo es empezar la semana con un buen surtido de frutas. Si las tienes en casa te será mucho más fácil consumirlas a lo largo de la semana e incluirlas así en tu dieta ya sea en ensaladas, tentempiés y/o desayunos.

4. No abuses de los refrescos

Para prevenir la obesidad es importante evitar el consumo de todo tipo de refrescos, alcohol, bebidas azucaradas o zumos envasados y en su lugar no olvidarse de beber litro y medio o dos litros de agua al día, 6 vasos mínimo. Infusiones, tés o aguas infusionadas con frutas también pueden ser buenas alternativas.

5. Lee las etiquetas nutricionales

¿Cuántas veces acabas comiendo algo que no sabes de qué está hecho? Como consumidor tienes una parte de responsabilidad con tu alimentación y es la de valorar el producto antes de comprarlo y elegir preferentemente productos saludables. Pero no mires los números (calorías, gramos de grasa, etc.). Mira qué ingredientes lleva porque así sabrás qué vas a comer, de donde proceden sus calorías, qué tipo de grasa contiene, cuántos ingredientes lleva. Todo ello te dará una idea general que te ayudará a decidir. Porque si compras mal, comerás mal.