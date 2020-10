Día Internacional de la niña: Cosas que escuchan y promueven el machismo

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña; esto para reconocer sus derechos y los desafíos únicos que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable; no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres.

Por todo lo anterior, presentamos 6 frases o actitudes que las niñas escuchan y viven desde pequeñas y que, con el pasar del tiempo, promueven el machismo que sufren las mujeres.

1.- Las niñas juegan con bebés mientras los niños juegan con autos

Las mujeres, a lo largo de la historia, han sido rezagadas en campos que son considerados “para hombres”; por ejemplo: fútbol, ciencias, ser líderes de grandes corporativos, etc. Lo anterior es debido a que desde pequeñas se les inculca que lo único a o que pueden aspirar es a ser madres, amas de casa o tener trabajos delicados.

Empoderemos a nuestras niñas a seguir sus sueños. Apoyemos a las niñas a estudiar ciencias, a ser líderes. Dejémoslas ser superheroínas.

2.- “Si te molesta, es porque le gustas”

¿Cuántas veces no hemos escuchado esa ridícula frase cuando una pequeña se queja con mamá de que fulanito le jala el cabello o se burla de ella? En esa frase tan pequeña podemos estar destruyendo una vida al normalizar la violencia en relaciones sentimentales o sexo-afectivas.

3.- “Ándale hija, saluda de beso al señor” (que no conoces)

Las niñas y niños tienen que aprender a poner límites, y si los mayores no los respetamos, sentirán que siempre deben complacer el contacto físico solicitado. Lo anterior repercute en la formación de mujeres sumisas que normalizan que otras personas las toquen sin su consentimiento.

4.- “El hombre llega hasta donde la mujer quiere”

¡NO! Esta es una de las frases más peligrosas que se le puede decir a las niñas y adolescentes. La mayoría de las veces los hombres llegan hasta donde ellos quieren, sin tomar en cuenta la postura de las mujeres (niñas, adolescentes o adultas).

Esta frase lo único que hace es hacer sentir culpable a las mujeres de haber sido violentadas, violadas, secuestradas, etc. Una mujer y mucho menos una niña, nunca van a ser culpable de estos crueles actos, y mucho menos “se lo buscó”.

5.- “Estás muy bonita”

Sí, sabemos que las niñas son bonitas, pero esa no es la única cualidad que debe ser resaltada ni celebrada.

En la actualidad, millones de niñas y adolescentes sufren de depresión o baja autoestima pues no cumplen estándares de belleza inalcanzables, pues crecieron creyendo que sólo valen por ser bonitas, y si no lo son, entonces no valen.

Hay miles de cualidades que se pueden resaltar en una niña. ¿Por qué no empezamos a decirles “Qué inteligente eres”, “Eres muy talentosa para dibujar/pintar/bailar” o incluso “Me encanta la imaginación que tienes”? Las niñas necesitan saber que valen más que por el simple hecho de ser físicamente bonitas.

6.- Niñas maquilladas e hipersexualizadas en medios de comunicación

La sexualización de menores de edad se ha vuelto en una manera muy sucia por parte de los medios de ganar audiencia en distintas plataformas. Algunos se excusan que es para empoderarlas y hacerlas ver que su cuerpo es valioso, sin embargo, muchos productos audiovisuales sólo promueven la pedofilia (en sus distintos tipos) y la violencia contra las niñas. Lo anterior debido a que ellas crecen con estándares de belleza imposibles de alcanzar, lo que deriva en baja autoestima.

Por otro lado, es importarte aclarar que la sexualidad no tiene nada que ver con la sexualización, pues la primera es un tema que debe ser hablado de manera seria con las niñas para que estas aprendan sobre sí mismas y sus cuerpos, mientras que la segunda las ve como objeto de consumo.

Si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana.

Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.