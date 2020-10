Descubren una red de lagos salados en Marte.

La nave espacial “Mars Express” encontró en 2018 un lago salado a 1.5 kilómetros bajo el hielo de Marte, cerca del polo sur. Ahora, descubrieron varios cuerpos de agua más que rodean el depósito principal, según afirman los autores en su estudio publicado en la revista “Nature Astronomy”.

Se especula que el “lago central” tenga una extensión de 600 kilómetros cuadrados. La única forma en que no se congele, es que sea extremadamente salada, como ocurre con los lagos subglaciales de la Antártida, aquí en la Tierra.

La razón de que no haya vida en el planeta rojo, es que su atmósfera es tan delgada que no permite retener agua líquida de su superficie. Esto porque el cuerpo celeste no tiene campo magnético que le proteja de los vientos solares. Y no tiene un “escudo” grueso es porque su núcleo de hierro y otros metales pesados se ha enfriado, solidificado y ha dejado de girar.

A pesar de lo anterior, los especialistas observaron Marte desde una altura de 400 kilómetros sobre el hielo con el uso de MARSIS. Un instrumento que sondea el subsuelo y la ionósfera marciana. Probablemente dicho cuerpo acuoso tenga millones de años, dentro podría estar la vida de aquel planeta. Aunque es muy difícil llegar hasta ella.

Basados en ese escenario, las simulaciones creen que el vital líquido esté a -68 grados centígrados. De este modo, el agua recubierta por sales de calcio y magnesio puede fluir. La consideración de que la actividad geotérmica hubiese derretido el hielo polar para formar lagos subterráneos ya no es plausible al encontrar varias formaciones de lagos. Pero sí podrían haberse originado debido a un clima global más cálido en el pasado marciano.

