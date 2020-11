Descubren una reacción extraña de la cocaína en el cerebro.

En un estudio de la Universidad de Pittsburg, científicos suministraron de cocaína a unos ratones. Observando su actividad cerebral, descubrieron que se forman sinapsis nuevas usando la droga como mediador. Los resultados están disponibles en la revista Biological Psyquiatry haciendo click aquí.

“Demostramos que los astrocitos responden a la experiencia de la cocaína promoviendo la formación de nuevas sinapsis. Es decir, los puntos de conexión física entre las neuronas” explica Yan Dong. Quien es profesor de neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y autor principal del estudio.

Pero ojo, éstas conexiones nuevas no son benéficas como las que genera la lectura. Ya que las últimas permiten la conexión de ideas, conceptos o palabras con aspectos viales no vistos antes. En su lugar, las vías de comunicación entre células gliales de los ratones estudiados no son recuerdos, sino el patrón causado por la adicción en sí misma.

Los recuerdos generados por la adicción pueden increíblemente duraderos e incluso generar recaídas duraderas. Por su parte, John Krystal, editor de la revista científica Biological Psychiatry, dijo. “A menudo pensamos que la respuesta a la cocaína es puramente neurológica. Sin embargo, en esta investigación podemos observar que las células de apoyo llamadas astrocitos juegan un papel fundamental en un efecto duradero de la exposición repetida a la cocaína”.

De todo el cerebro, el área de estudio fue el núcleo accumbens, una región profunda asociada con el sistema de recompensa. Además del aprendizaje y la adicción. Los datos mostraron la intervención de los astrocitos se mostraba necesaria para la formación de nuevas sinapsis inducidas por la cocaína.

Al bloquearlas. Los sujetos no buscaron cocaína después de un periodo abstinencia, lo mismo las ratas “anexadas”. “Nuestros resultados proporcionan la señalización sinaptogénica mediada por la glía”. Esto podría definir nuevas formas de terapias para los adictos.

