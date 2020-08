Descarrilamiento de tren en Escocia: hay tres muertos y seis heridos

Descarrilamiento de tren en Escocia provoca tres muertos, entre ellos el maquinista, y otros seis resultaron heridos golpeado por fuertes lluvias, confirmó la policía de transportes británica.

El tren, compuesto por cuatro vagones, partió temprano en la mañana de Aberdeen con dirección a Glasgow. El accidente ocurrió cerca de Stonehaven, a unos 25 km al sur de la ciudad de donde salió.

“Pese a los esfuerzos del personal sanitario, tres personas fueron declaradas muertas en el lugar”, entre ellas el maquinista, informó la policía de transportes. Otras seis personas fueron “trasladadas al hospital para curar sus heridas que, felizmente, no revisten gravedad”.

Oficialmente no se ha mencionado ninguna pista sobre la causa del accidente, pero fuentes citados por los medios de comunicación británicos mencionan una posible relación con las condiciones meteorológicas en la región.

Fuertes lluvias cayeron en la noche de martes a miércoles en Escocia, que provocaron inundaciones en la zona y retrasos en el tráfico ferroviario.

Un deslizamiento de tierra se produjo también en Carmont, cerca de la zona del accidente.

“Nuestros equipos han trabajado toda la noche para tratar de mantener la red abierta, pese a las lluvias torrenciales y rayos. Sin embargo, hay perturbaciones en varias rutas”, según la Network Rail Ecosse, que administra la red ferroviaria escocesa.

“Es un incidente extremadamente grave”, había dicho con anterioridad la primera ministra, Nicola Sturgeon, en Twitter.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

— Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020