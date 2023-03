Deja 6 muertos tiroteo en escuela privada de Nashville, Estados Unidos

6 muertos, 3 niños y 3 adultos, fue el saldo que dejó el tiroteo que se registró durante la mañana de este lunes, en una escuela privada cristiana, en Nashville, Estados Unidos.

Asimismo, se reportó que 7 personas heridas fueron trasladadas a hospitales.

De acuerdo con los reportes, una mujer armada con dos rifles irrumpió en el recinto educativo y abrió fuego contra los presentes.

La mujer iba disparando mientras avanzaba por el inmueble.

Desafortunadamente tres adultos y tres menores de edad resultaron con heridas de muerte; dos de ellos murieron en el hospital.

La tiradora fue abatida por agentes de la Policía de Nashville en el lugar de los hechos.

Las autoridades revelaron que la agresora era una mujer de 28 años originaria de Nashville, al momento se desconoce el móvil del ataque.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx