Declara Irán a Fuerzas Armadas de Estados Unidos como terroristas

Estados unidos busca diálogo con Irán, así lo informa el Secretario de la Defensa de la Unión Americana, Mark Esper.

La tensión entre ambas naciones ha crecido rápidamente, tras la muerte del general iraní, Qassem Soleimani, como parte de una misión de los Estados Unidos.

Mark Esper, dijo que si bien buscan abrir los canales de dialogo, Teherán debe reducir las tensiones.

Además recalcó que los soldados norteamericanos no serán retirados del Irak, como lo pidiera su gobierno, a todas las fuerzas internacionales.

“Nuestra política no ha cambiado. No nos vamos de Irak. No hay una carta firmada que yo sepa”.

Sobre las amenazas que ha dirigido Irán contra de Estados Unidos, dijo que esperan que los iraníes tomen represalias de alguna forma.

Esper ha mencionado a la cadena CNN, que su gobierno busca reducir la tensión, pero pueden terminar cualquier guerra que pueda comenzar.

“No estamos buscando comenzar una guerra con Irán, pero estamos preparados para terminarla”.

Mencionó que el gobierno norteamericano, contó con información de inteligencia, donde aseguraban que el general Soleimani, era una “amenaza inminente”.

Asegurando que el destacado general, líder de las fuerzas especiales de Irán, estaba construyendo una amenaza.

Este lunes, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó a Estados Unidos e Irán, dialogarán para dar fin a días de tensión internacional.

“Que se detenga la escalada, se ejercite la máxima moderación, se retome el diálogo y se renueve la cooperación internacional”.

Señaló que ante una situación de tal magnitud, se pueden esperar consecuencias impredecibles y “un profundo riesgo de cometer errores de cálculo”.

En los últimos días la tención ha influido en el mercado internacional, ya que las bolsas de valores y el precio del crudo, han sido impactados de forma negativa ante la crisis internacional

