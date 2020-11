Crean bolsa de plástico biodegradable hecha de yuca.

Kevin Kumala logró hacer una bolsa a partir de yuca que se degrada en 100 días. Lo que hace ruido ya que una bolsa plástica usualmente tarda unos 500 años en desaparecer. Este logro se produjo en Bali, Indonesia, a partir de resinas de yuca.

Según el científico, estas fibras vegetales, incluso después de convertirse en bolsas. Todavía sirven como abono, ya que permanecen libres de tóxicos.

Te puede interesar:

Científicos de varios países buscan que no se desaparezcan fideicomisos

Niño herido por ingerir popote de plástico en Guasave

Crean bolsa de plástico biodegradable hecha de yuca.

Kevin Kumala un biólogo de Bali, Indonesia, creó unas bolsas hechas con resinas de yuca. Una vez que tocan el agua, se desaparecen sin causa secuelas en especies marinas. Esta idea terminó como Avani I am not plastic (no soy plástico), una marca que promete revolucionar el mercado.

Según él científico, estas fibras permanecen libres de tóicos, por lo que todavía sirven como abono. La empresa también utiliza caña de azúcar, fécula de maíz y ahora; yuca. Éste último abunda en Indonesia, donde se cultivan 25 millones de toneladas anuales.

Las bolsas de yuca recibieron el premio “Most Valued Business Indonesia” por su aportación a la lucha por el medio ambiente. Ya que expertos aseguran que tan sólo en 2050 los océanos serán inundados por 12 mil millones de toneladas de basura.

Desde esta casa editorial lo invitamos a mantenerse al tanto del diario acontecer tanto del estado, como el país e incluso de mundo. Para ello sólo debe pulsar los hiper vínculos azules que lo llevarán a nuestros espacios digitales. Ahí encontrará noticias concisas, relevantes, objetivas, claras, gratuitas con tan sólo un click de distancia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen