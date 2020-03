Coronavirus ya es pandemia, tras evaluar situación mundial

Coronavirus ya es pandemia, tras evaluar situación la OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el número de casos fuera de China creció 13 veces.

Se dice que una enfermedad se ha elevado a niveles de pandemia, al momento que se extiende en varios países del planeta al mismo tiempo.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020