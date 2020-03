¿Coronavirus una pandemia, qué significa?. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una pandemia es la propagación de una nueva enfermedad.

Una de sus características, es que se extiende por varios países o continentes, afectando a miles o millones de personas en un corto tiempo.

Por otra parte, se vincula directamente a enfermedades infecciosas, aunque también las enfermedades no trasmisibles, se les puede catalogar como pandémicas.

La OMS, asegura que para que una enfermedad sea una pandemia, tiene que ser un nuevo virus, y que la población mundial este inmune a él.

Además, como es el caso del coronavirus, que provoque que algunos pacientes entren en estados de gravedad.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020