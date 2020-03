Coronavirus: pide García Luna salir de prisión por prisionero contagiado

Coronavirus: pide García Luna salir de prisión.-El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderon, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos por un cártel, solicitó su libertad ante el temor de contraer coronavirus.

De acuerdo con el periodista Alan Feuer del New York Times, señaló que pidió salir de prisión debido a que por la contingencia varios reos han presentado síntomas del Covid-19 y atentan contra su salud física.

El periodista, señaló que en la prisión federal de Brooklyn uno de los presos ha dado positivo a las pruebas realizadas por coronavirus Covid-19.

El informe del New York Times en noviembre de 2018, señalaban que Jesús “Rey” Zambada García declaró que sobornó a García Luna mientras se encontraba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005.

Esta declaración salió a la luz mientras se hacía un juicio en Estados Unidos a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

