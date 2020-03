Coronavirus: pide EU a Irán liberar a reos de sus cárceles por posible epidemia

Pide EU a Irán liberar a reos.- Estados Unidos solicitó a Irán a liberar todos los reos estadounidenses que se encuentran en calidad de prisioneros, esto ante los posibles riesgos de una epidemia por coronavirus en las cárceles.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que durante los reportes que se han emitido para las prisiones iraníes, se encuentra la expansión del virus.

Te puede interesar:

Pompeo acusó al régimen de Irán de responsable en caso de que se produzcan muertes en el sus prisiones, esto ante la medida de alerta que se emitió la cual instó de ser omisa.

A través de Twitter, Mike Pompeo, señaló que cualquier nación que considere la asistencia humana deberá buscar a Irán la liberación de todos los ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros.

The U.S. calls on #Iran to immediately release on humanitarian grounds all wrongfully detained Americans. As #COVID19 spreads to Iranian prisons, their detention defies basic human decency.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 10, 2020