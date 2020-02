Coronavirus: no es momento para miedo, OMS, así lo indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas, puede ser contenido. Ese es uno de los mensajes clave de China”.

Recalcando que el mundo se encuentra en un momento decisivo en la lucha contra el coronavirus, el cual tiene presencia desde diciembre del 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó, “ningún país debería asumir que no tendrá casos, sería un error fatal”.

El funcionario de la OMS, apuntó que si bien tiene potencian pandémico, no es momento para tener miedo, más bien, para tomar decisiones y medidas “para prevenir infecciones”.

En la rueda de prensa, se informó sobre los países que por primera vez registran un caso de la neumonía de Wuhan, tal es el caso de Brasil, Grecia, Macedonia del Norte, Pakistán, Noruega, Rumania y Georgia.

Y su mensaje para ellos es lo siguiente, “mi consejo para estos países es que se muevan rápidamente”, con el fin de que el virus no tenga propagación.

“Este virus no respeta fronteras, no distingue entre razas o etnias, no tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país”.

Resaltando que lo que importa no solo es evitar que llegue el coronavirus a los territorios, sino lo que hace al tenerlo.

La última cifra marque que en China se han registrado un incremento de pacientes fallecidos a dos mil 744, mientras que los infectados a 78 mil 497.

Seguidos corea del Sur con mil 595 personas con positivo de coronavirus y 12 fallecidos, seguido de Italia con 400 personas infectadas.

Irán ha elevado el número de casos de personas con el Covid-19, 245 pacientes.

